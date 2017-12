Overval op bankkantoor Crelan 02u30 9

Er heeft zich vrijdagavond mogelijk een overval voorgedaan op het Crelan-kantoor in de Eduard Schelfthoutstraat. Dat valt te horen uit onbevestigde bronnen.





Getuigen zouden verschillende ploegen van de lokale politiezone aan het kantoor gezien hebben. Een werknemer of verantwoordelijke was gisteren nog te zwaar aangeslagen om te reageren. "Ik heb dit net zelf meegemaakt en kan er nu niets over zeggen", klonk het kort. Crelan-woordvoerder Isabelle D'haeninck kon ook niet meer informatie geven.





Ook Carol Vercarre, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde, liet vrijdagavond weten nog niet op de hoogte te zijn. (TVP)