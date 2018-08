Overlast Warandepark ingeperkt door controles GEMEENTEBESTUUR BEKIJKT MOGELIJKHEID PLAATSING VAN CAMERA'S MICHIEL ELINCKX

13 augustus 2018

02u41 0 Liedekerke De extra controles in het Warandepark werpen hun vruchten af. De afgelopen maanden voerde de politie controles uit op overlast. Eén persoon werd tot nu toe aangehouden, de politie stelde een pv op voor drugs. Het gemeentebestuur bekijkt of er in de toekomst camera's komen aan het park.

Het Warandepark wordt al meer dan vier jaar geteisterd door groepen mensen die voor overlast zorgen. In 2015 ondernam het gemeentebestuur al actie om het overlast te beëindigen. Zo passeerden patrouilles regelmatig het park en voerden agenten identiteitscontroles uit. Maar de problemen blijven zich opstapelen. In november 2017 werden vijf meerderjarigen opgepakt met onder meer een airsoftwapen, een precisieweegschaal, een Engelse sleutel en een kniptang in het bezit. Ook waren de personen onder invloed van alcohol. In mei schakelde het gemeentebestuur een versnelling hoger. Burgemeester Luc Wynant (CD&V) kondigde, in samenspraak met de lokale politie, extra controles in het park aan. Er kwamen vooral klachten over alcoholgebruik en lawaaioverlast van jongeren in het park.





Twee maanden na de invoering van de extra politiecontroles kan de politiezone TARL tevreden terugblikken. "Sinds midden mei worden er dagelijks controles uitgevoerd in het Warandepark door zowel de wijkpolitie van Liedekerke als de interventieploegen van politiezone TARL", zegt Steven De Ridder van politiezone TARL. "De controles werden uitgevoerd door agenten in burgerkledij of uniform. Er werden reeds 65 identiteitscontroles uitgevoerd. Daarbij vonden geen bestuurlijke aanhoudingen plaats naar aanleiding van de controles. Er vond een gerechtelijke aanhouding plaats van een geseind persoon met het oog op afname van DNA. Daarnaast werd er een pv opgesteld nadat onze diensten een grote hoeveelheid drugs aantroffen."





Camera's

Burgemeester Wynant heeft het GAS-reglement van Liedekerke aangepast zodat de politie kan optreden tegen alcoholconsumptie op het openbaar domein. "Er worden regelmatig geopende flessen alcohol ter plaatse leeg gegoten", zegt De Ridder. "Daarbovenop nam de politie drie gesloten flessen alcohol en een geluidsbox in beslag." Het gemeentebestuur houdt nu ook andere locaties in Liedekerke in de gaten. Tot nu toe verplaatst de overlast niet naar andere openbare domeinen, zoals de stationsomgeving. Om de overlast rond het Warandepark extra aan te pakken, wordt de aankoop van camera's overwogen. "De piste van het plaatsen van de camera's wordt verder onderzocht. We wegen enkele factoren af, zoals het ingrijpende karakter van deze maatregel. Daarnaast bekijken we de financiële kost, de praktische haalbaarheid en de impact op de operationele werking."