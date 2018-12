Oprichting BIN’s deze week op schepencollege Tom Vierendeels

03 december 2018

18u41 0 Liedekerke Het voorstel van enkele inwoners uit Liedekerke om buurtinformatienetwerken in de gemeente op te richten, wordt deze week besproken op het schepencollege. De bedoeling is om eerst een algemene informatievergadering voor alle inwoners te organiseren.

Toekomstig burgemeester en huidig schepen Steven Van Linthout (CD&V) laat weten dat zijn collega Dirk Lodewijk (sp.a) het punt op de agenda van het college heeft laten plaatsen. “En zelf sta ik daar zeker niet weigerachtig tegenover”, zegt hij. “Hoe meer ogen, hoe beter. Het moet dan wel allemaal op een correcte manier verlopen. In ons verkiezingsprogramma stond ook dat we de oprichting van BIN’s actief willen ondersteunen.”

De bespreking op het college is dus een eerste stap. “Na het college kunnen we contact opnemen met de lokale politie”, gaat Steven verder. “De volgende stap is samen met de politie een algemene informatievergadering voor alle geïnteresseerden uit de gemeente organiseren. Bij wijze van spreken kan de vergadering deze maand nog plaatsvinden. Hoe sneller, hoe liever. Nadien kunnen er verdere stappen ondernomen worden.” Over die informatievergadering zal later nog de communicatie naar de inwoners volgen.

Het idee ontstond onlangs in de Facebook-groep ‘I love Likert City Vrije mening.’ Momenteel toont een zeventigtal leden uit die groep interesse om deel uit te maken van een BIN.