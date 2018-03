Opnieuw masturberende man opgemerkt 15 maart 2018

In de Stationsstraat zou gistermiddag een masturberende man opgemerkt zijn. Een jonge vrouw meldt op sociale media dat iemand naar haar riep om haar aandacht te trekken en toen ze omkeek zag ze dat de man, die zich in een zwarte wagen verplaatste, zichzelf aan het bevredigen was. Zelf zou ze aangifte gedaan hebben bij de politie. In september vorig jaar was er ook al een gelijkaardig verhaal. Ook toen zou er aangifte gedaan zijn bij de politie. In de reacties op het Facebookbericht van gisteren laat een andere vrouw weten dat ze onlangs hetzelfde meemaakte. De politie kon gisteren nog niet reageren op de feiten. (TVP)