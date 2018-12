Op stap met een burgerpatrouille: zaterdagavond twee mogelijke inbrekers opgepakt Tom Vierendeels

22 december 2018

19u49 96 Liedekerke De afgelopen dagen werden al verschillende verdachte personen -waaronder mogelijke inbrekers- gearresteerd in Liedekerke. De reden? Een veertigtal inwoners die zelf te voet of met de wagen door de straten patrouilleren. “We zijn zeker geen cowboys, maar ondersteunen enkel de politie”, klinkt het.

Zaterdagavond kort na 18 uur werden in de wijk aan de Carrefour Express twee verdachte mannen gearresteerd. Een burgerpatrouille merkte de verdachten op en alarmeerde de hulpdiensten. De politie kwam ter plaatse en arresteerde het tweetal. Hetzelfde scenario speelde zich de afgelopen week al twee keer af. Zo werden donderdagavond nog drie mannen opgepakt in het centrum, maar de politie kon ons hierover vrijdag niet te woord staan.

Vijftien patrouilles, zelfs op kerstavond

Een veertigtal inwoners engageerde zich om door de gemeente te patrouilleren. De aanhoudende plaag van inbraken was de voornaamste trigger. “Velen zeggen dat er iets moet gebeuren, of dat ze zelf actie zouden moeten ondernemen”, zegt Steven Van Ginderdeuren ons wanneer we vrijdagavond zelf meerijden. Naast hem zit Steve, die voor de derde avond op rij meerijdt, maar voor de derde keer met iemand anders. “Wel, ik heb het initiatief met Stefaan Vanhuylenbroeck genomen. Vijftien mensen zijn chauffeur en laten zich door nog een of twee personen vergezellen. We verdelen ons in ploegen, zodat elk uur ‘s avonds tot ‘s nachts gedekt is. Soms zijn er tot 1 uur wagens op de baan. Via WhatsApp houden we elkaar op de hoogte over onze locaties zodat we ook gespreid blijven. De politie zegt dat de meeste inbraken tussen 16 uur en 20 uur gebeurden, dus dan zijn we het actiefst. Daarnaast groeperen mannen en vrouwen zich om ‘s avonds een extra straat mee te nemen wanneer ze de hond uitlaten, of gewoon een wandeling maken.”

We stappen in de wagen wanneer Steven en Steve net door de Liedekerkse wijken hebben gereden. Zij trekken nu naar het centrum en Muilen, terwijl een andere ploeg zich naar de wijken verplaatst. “We rijden een tweetal uur rond”, gaat het verder. “Vanaf dan verslapt de aandacht ook. Andere ploegen nemen nadien over, zodat niemand het beu wordt. We doen het dagelijks, en zelfs voor kerstavond zijn er al zes ploegen voorzien.” Ook Steve heeft zich al voorgenomen om met oudjaar te patrouilleren.

Geen burgerwacht

Een burgerwacht zijn ze zeker niet. “Het is zelfs niet de bedoeling om uit te stappen”, zegt Steven. Wanneer ze verdachte zaken zien, of doorkrijgen, gaan ze kijken. Dan wordt er een aantal keer gepasseerd of in de buurt geparkeerd. Als de situatie verdacht blijft, of ze zien de mannen plots wegvluchten, wordt de politie gealarmeerd. De patrouilles laten de politie dan ook hun werk doen en ze komen zelf niet tussenbeide. “Het gevaar opzoeken doen we niet en levert ook niks op. Het enige ‘wapen’ dat we meehebben is een zaklamp.”

Tientallen inwoners zijn lid van een groepschat en melden daar de verdachte zaken, waarop de patrouilles reageren. Vrijdagavond komt er tijdens onze ronde geen melding. “Liever zo”, knikken Steven en Steve. “Cowboys die enkel uit zijn op actie en de kans zien om fysiek geweld te gebruiken tegen verdachten zullen dus zeker niet aan hun trekken komen. Dat willen we ook niet, want dan krijgen we zelf miserie door hun ‘cinema’ of vallen er aan onze kant gewonden. Meestal is het maar saai, zoals nu. En hopelijk blijft het dat ook. We willen een signaal geven aan de daders dat ze in het oog gehouden worden. Liedekerke is en blijft van ons.” En dat is geen kritiek naar de politie toe. “We kunnen niet verwachten of eisen dat zij op elke hoek van de straat staan”, vult Steve aan. “Zij hebben soms maar twee patrouilles voor vier gemeenten. Ze doen wat ze kunnen en wat hen opgelegd wordt.” Steven: “En ook zij hebben een huis en gezin dat ze achterlaten. We hopen dat zij dit dus ook appreciëren. In ieder geval doen we het in alle openheid, en daarom gaan we maandag een lijst van alle wagens en nummerplaten van ons doorsturen. Blijkbaar kregen zij al meldingen van inwoners die ons als verdachten aanzagen.”

Liever hier geld en tijd insteken, dan een inbraak

Wakker liggen van de vrije tijd en brandstof die ze opofferen doen ze niet. Dat weegt volgens hen niet op tegen de miserie en kosten na een inbraak. Ze doen liever dit, dan opstaan en vaststellen dat hun huis leeggeroofd is. “Onlangs stelde een brandweerman na zijn shift, waar hij ten dienste stond van de bevolking, een inbraak bij hem vast. Is dat niet schandalig? Wij, bezorgde inwoners met zelf vaak een huishouden, doen het zodat iedereen een veilig gevoel kan hebben – zowel kinderen als ouderen. Je moet niet vergeten dat er bijvoorbeeld heel wat jonge vrouwen alleen wonen, of dat er oudere mensen zijn die nu met donkere weer zelfs niet buiten durven. We willen een veilig Liedekerke creëeren, waar mensen met een gerust hart ten volle kunnen leven en buitenkomen.”