Omgeving JC Bokaal krijgt opknapbeurt 05 mei 2018

Tot en met 8 juli zal er gewerkt worden in de omgeving van JC Bokaal. Onder meer de voorzijde van het centrum en het zwembad worden in een nieuw jasje gestoken.





Voorts zal de doorgang naar het speelterrein en de achterzijde van het gebouw een make-over krijgen, en zullen er nieuwe aansluitingen voor sanitair komen aan de achterzijde. Die plaatsing volgt na de uitvoering van de werken. In een eerste fase wordt de achterzijde van de site aangepakt. Hierdoor zal enkel het speelterrein toegankelijk blijven. De grootste werken worden uitgevoerd tijdens de sluiting van het zwembad. De ingang van de sporthal zal dan tijdelijk opschuiven naar de zijkant van het gebouw. (MEN)