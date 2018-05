Nog geen nieuwe infoborden 26 mei 2018

De nieuwe infoborden van de gemeente laten nog een maand extra op zich wachten. Het gemeentebestuur wil nieuwe spandoeken plaatsen op zes locaties. Daarop zullen de culturele activiteiten in de gemeente staan. "Ook handelaars zullen een deel van het spandoek kunnen afhuren voor publiciteit" ,zegt cultuurschepen Hans Eylenbosch (sp.a). "Per trimester zou een handelaar 200 euro per bord betalen. De zelfstandigen zullen aangesproken worden door de gemeente. De handelaars die zich als eerste aanmeldt, krijgt voorrang. Er zal een beurtrol opgesteld worden als er meerdere kandidaten zijn." De oppositiefracties waren niet overtuigd over het voorstel. Er werd dan ook voorgesteld om met alle fracties rond tafel te zitten en het punt gedetailleerder uit te werken. De volgende gemeenteraad zal het punt opnieuw op de agenda staan. (MEN)