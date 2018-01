Nog drie maanden kou lijden WERKEN AAN STATION LOPEN VERTRAGING OP MICHIEL ELINCKX

02u40 0 Mozkito Het perron is nog een grote werf: geen bankjes of schuilhuizen te bespeuren. Liedekerke De herinrichting van de stationsomgeving zal zeker tot april duren. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. De werken liepen vertraging op bij de renovatie van de oude reizigersdoorgang en de afwerking van de parking en het perron. Reizigers staan hierdoor

letterlijk in de kou. Mobiliteitsschepen Dirk Lodewijk (sp.a) is niet verrast.

De stationsomgeving in Liedekerke wordt sinds 2013 volledig vernieuwd. In november ging het nieuwe stationsgebouw open en leken de werken op schema te zitten. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zou alles midden december afgerond zijn. Maar met de intrede van het nieuwe jaar komt Infrabel met slecht nieuws. De werken liepen vertraging op bij de renovatie van de oude reizigersdoorgang, de verdere afwerking van het perron en de nieuwe parking.





"We hadden gehoopt enkele zaken sneller te kunnen realiseren, maar dat is helaas niet gelukt", zegt Leslie Buyle van Infrabel. "De volledige herinrichting zal, zonder bijkomende problemen, afgerond worden in het voorjaar van 2018." De komende twee maanden wordt de oude reizigersdoorgang onder handen genomen. De doorgang krijgt nieuwe trappen en vloerbekleding. Daarnaast worden de camera's in de liften geplaatst en krijgen de perrons nieuw zitjes, schuilhuizen en verlichting."





Lawaaihinder

AWV is bezig met de afwerking van de parking vlakbij café 't Signaal. Het aanpalende natuurgebied De Valier krijgt nog meer groen tijdens het plantseizoen."





Infrabel verwacht slechts lichte hinder tijdens de afwerking van de stationsomgeving. Vooral pendelaars zullen nog even op de tanden moeten bijten. "Omdat de parking en het perron nog niet volledig klaar zijn", aldus Buyle. "Normaal zou de parking begin februari klaar zijn, daarna volgt het perron. Omwonenden kunnen wel last hebben van lawaaihinder. De buurtbewoners worden al sinds de start van de werken op de hoogte gehouden via infoberichten. Dat zal ook de komende maanden het geval zijn. Buurtbewoners die vragen hebben, kunnen altijd bellen of mailen naar de afdeling buurtbewonerscommunicatie van Infrabel."





Wind heeft vrij spel

Voor de pendelaars komt de vertraging ongelegen. Het perron is nog een grote bouwwerf, zonder schuilhuizen of andere comfort. Zeker tijdens de winter is enige vorm van beschutting noodzakelijk. Dat vindt ook de 21-jarige Lisa, studente aan de Vrije Universiteit Brussel. "Tijdens het schooljaar pendel ik vrijwel iedere dag van Liedekerke naar Brussel", zegt ze. "Ik heb wel begrip voor de werken, maar het is soms kou lijden voor wachtende reizigers. De wind heeft hier namelijk vrij spel en je kan geen dekking zoeken voor de regen. Ik wacht zolang mogelijk in het stationsgebouw - waar het droog en warm is. Hopelijk komt er snel schot in de zaak."





Nog meer vertraging

Mobiliteitsschepen Dirk Lodewijk (sp.a) is niet verrast met de plotselinge vertraging van de werken. Hij vreesde enkele maanden geleden al de strakke planning van Infrabel, NMBS en AWV. "De huidige planning zal zelfs niet gehaald worden", verwacht Lodewijk. "Waarschijnlijk gaan de werken langer duren dan april en pas tegen de zomer volledig afgewerkt zijn. Wat is de reden van de vertraging? Alle partijen hebben zich niet gehouden aan de gezamenlijke planning. Er is te weinig gecommuniceerd geweest. Door deze autonome beslissingen werden bepaalde opdrachten te laat gegund. Als gemeente kunnen we hier weinig aan doen, het is de eigen keuze geweest van AWV, Infrabel en NMBS." Lodewijk wil geen polemiek starten en zal geen contact zoeken met de betrokken partijen. Hij vindt wel dat er een groot slachtoffer is van deze vertraging. "En dat is de reiziger die buiten moet wachten in de regen."