Nieuwe ziekenwagendienst gezocht OVERHEID WIL REGIO NIET ZONDER DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULP ZETTEN TOM VIERENDEELS

26 januari 2018

02u34 0 Liedekerke Liedekerke is op zoek naar een nieuwe ziekenwagendienst. Aangezien de eenheid van de Civiele Bescherming op 31 de poorten definitief sluit, valt ook de ‘dienst 100’ weg . De ambulance van de eenheid rukt jaarlijks meer dan 1.600 keer uit en het wegvallen is dus problematisch. Intussen wordt ook gekeken naar de verdere invulling van de site.

De ziekenwagen van de eenheid in Liedekerke rukt jaarlijks meer dan 1.600 keer uit. Niet enkel in Liedekerke, maar ook in omliggende gemeenten zoals Denderleeuw, Roosdaal en Affligem, maar ook verder zoals in Ninove, Aalst en Lennik.

Broodnodig

Het spreekt voor zich dat die ziekenwagendienst dus broodnodig is. Daarom heeft de provinciale Commissie Dringende Geneeskundige Hulpverlening, onderdeel van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, een oproep gelanceerd.





"Geïnteresseerde ziekenwagendiensten, voornamelijk actief in Vlaams-Brabant, mogen zich kandidaat stellen", luidt het in een persbericht van de gemeente Liedekerke. "Bedoeling is om een standplaats en ziekenwagen voor de dienst 112 uit te baten. Kandidaten kunnen zich tot 31 januari melden."





Er zouden zich wel al enkele kandidaten gemeld hebben. De brandweerzone Vlaams-Brabant West zou die taak evenwel niet op zich nemen.

Gigantisch domein

Binnenlandse Zaken, die eigendom is van het terrein en de gebouw in Liedekerke, stelt de site ter beschikking van de nieuwe ziekenwagendienst. Het spreekt voor zich dat het gigantische domein met de vele gebouwen en loodsen veel te groot is voor alleen maar een ziekenwagendienst.





"Maar dat krijgt nu via Volksgezondheid voorrang", zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jan Jambon (N-VA), minister van Binnenlandse Zaken. "Zij engageren zich om goede voorwaarden op te stellen voor de mensen die de dienst willen doen. Voor de verdere invulling kijken we vooral naar de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Het valt af te wachten of zij geïnteresseerd zijn. Als de brandweerzone er intrek neemt, en de ziekenwagendienst is er, blijft er allicht nog een stuk van het domein over. Daarover zijn totaal nog geen denkpistes. Ziekenwagen en brandweer krijgen nu voorrang. We weten ook niet hoe groot het overschot zou zijn."

Verschillende pistes

Burgemeester Luc Wynant (CD&V) van Liedekerke treedt bij.





"De verdere invulling van de site bespreken we binnen de Task Force in nauwe samenwerking met Vlaams-Brabant West", zegt Wynant. "Er zijn verschillende pistes, maar vandaag is er nog geen enkele beslissing. De komende maanden zal het uiteindelijke traject vorm krijgen, met als rode draad dat de veiligheid van onze inwoners minstens op eenzelfde niveau gewaarborgd blijft."





"Er wordt op dit moment zeer actief nagedacht", vertelt Alain Habils, woordvoerder van de zone Vlaams-Brabant West. "Zeker over de invulling van die site wordt gesproken binnen de zone. Wel is het zo dat de vraag gesteld moet worden of een echte brandweerpost met hulpvoertuigen opportuun is met een nieuwe ziekenwagendienst en de nabijheid van de post Denderleeuw en de toekomstige post Eizeringen."