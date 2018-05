Nieuw stationsgebouw nu al met graffiti beklad 25 mei 2018

02u47 0 Liedekerke Vandalen hebben woensdagnacht een muur van het stationsgebouw beklad met graffiti. Wie de daders zijn, is niet gekend. De kans dat ze gepakt worden, is klein.

Het nieuwe stationsgebouw is sinds november in gebruik, maar nog niet helemaal afgewerkt. De NMBS en Infrabel zijn momenteel in de weer met de overkapping en de afhandeling van de laatste details. Ondanks de investering van 16 miljoen euro - en herinrichtingswerken die maar liefst vier jaar duren - haalden vandalen woensdagnacht de graffitibus boven. Een muur, net naast de wachtzaal, werd beklad met Franse woorden.





Camera's

De reacties op de sociale media zijn niet min. Ook mobiliteitsschepen Dirk Lodewijk (sp.a) kan niet lachen met het voorval. En er is nog een bijkomend probleem: de veiligheidscamera's rond het gebouw zijn nog niet geïnstalleerd. "Daar is de NMBS momenteel mee bezig", zegt Lodewijk. "Zonder beelden wordt het dus moeilijk om de daders te vinden. Pas over enkele weken zullen de camera's actief zijn. Ze zullen wel gebruikt worden om voorvallen als deze op te helderen."





Waarschijnlijk zal de muur de komende weken weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. De NMBS kan een klacht indienen tegen onbekenden.





(MEN