Nic Balthazar geeft lezing over klimaatverandering Michiel Elinckx

28 januari 2019

17u35 0 Liedekerke Op dinsdag 12 februari geeft Nic Balthazar een lezing in GC Warande.

Balthazar laat zijn licht schijnen over de klimaatmarsen van afgelopen weken. De televisiemaker legt eveneens uit waarom zoveel mensen in beweging komen. De lezing start om 20 uur in GC Warande. Een ticket kost 8 euro. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de gemeentelijke website of aan de balie van het vrijetijdshuis.