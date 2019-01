Muzikale poëzieavond in bibliotheek Michiel Elinckx

22 januari 2019

12u38 0 Liedekerke Op 2 februari organiseert de bibliotheek van Liedekerke een poëzieavond met een voordracht van drie woord- en muziekkunstenaars.

Tijdens de poëzieavond wordt de bibliotheek ingekleed met gezellige tafeltjes. Bezoekers kunnen genieten van een stukje kaas en wijn, terwijl ze naar een voordracht luisteren. De bib nodigt drie gasten uit. Charlotte Van den Broeck, dichteres bekend van onder meer de Nacht van de Poëzie, zal enkele gedichten brengen. Frederik De Backer, columnist voor De Morgen en Humo, mag daarna het beste zichzelf brengen. Tot slot komt muziekgroep Ladakh naar de bibliotheek. De muzikale poëzieavond start om 19 uur in de bibliotheek. Tickets kosten 16 euro - inclusief kaas en wijn. Kaartjes zijn te krijgen via www.liedekerke.be of aan de balie van het vrijetijdshuis.