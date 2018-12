Mogelijk nieuw commissariaat voor politiezone TARL Politiezone zoekt oplossing voor het toenemend plaatsgebrek Tom Vierendeels

07 december 2018

13u05 0 Liedekerke De politiezone TARL laat de bouw van een nieuw commissariaat of een uitbreiding van het huidige politiehuis onderzoeken. De voornaamste reden is het groeiend plaatsgebrek, maar ook het ontbreken van parking voor zowel dienstwagens als auto’s van bezoekers is een van de redenen.

Het huidige politiehuis langs de Affligemsestraat in Liedekerke, naast het voormalige rijkswachtgebouw, werd in het voorjaar van 2007 opgeleverd. Maar de afgelopen jaren stelt de politiezone alsmaar meer vast dat het huidige gebouw niet meer voldoet aan de hedendaagse normen. “Voornamelijk het plaatsgebrek voor personeelsleden is een groeiend probleem”, weet Steven De Ridder, woordvoerder bij de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke). “We behelpen ons om iedereen een plaats te kunnen geven, maar die oplossingen zijn niet altijd kwalitatief. Het gebouw in zijn huidige vorm is te klein en laat een uitbreiding momenteel niet toe.”

Een van de voorbeelden die De Ridder aangeeft is het toenemend aantal vergaderingen. “Dat is nu meer het geval in vergelijking met vroeger”, klinkt het. “Tegenwoordig wordt er meer samengewerkt met verschillende diensten en overleg moet ook ergens kunnen gebeuren. Soms gaan verschillende vergaderingen op hetzelfde moment door. Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van ANPR-camera’s op ons grondgebied. Twee personen zullen zich hiermee bezighouden en moeten dus een plaats krijgen in het gebouw. Ook een vergaderruimte om bijvoorbeeld met de recherche te overleggen is dan noodzakelijk. De infrastructuur voor de ICT-installaties moet ook een plaat vinden. Los daarvan zijn er in ons korps minder mensen aan het werk dan toegelaten door het politiecollege. We mogen dus extra personeel aanwerven, en van zodra dat kan gaan we dat doen. Die mensen moet dus ook een stek krijgen.”

Ook de parking voor voertuigen blijkt ontoereikend. “Dienstwagens staan in de winter buiten met tijdsverlies tot gevolg”, weet De Ridder. “Ruiten moeten bijvoorbeeld eerst ontdooid worden enzovoort. Voor burgers die langskomen is er momenteel ook te weinig parking. Tot slot willen we ook een beter onthaal dat voldoet aan bijvoorbeeld de huidige veiligheidsnormen en tegelijkertijd willen we bezoekers op een fatsoenlijke manier blijven ontvangen.”

Haviland zal nu een studie uitvoeren om de verschillende pistes te onderzoeken. De kost van die studie wordt op net geen 17.500 euro geraamd. “Ons uitgangspunt is niet dat we op de huidige locatie wegmoeten”, benadrukt de woordvoerder. “Een aantal locaties voor een nieuwbouw zullen worden bekeken, maar ook de verbouwing van het huidige politiehuis is een optie. Het is logisch dat we bij zo’n studies verschillende alternatieven aanreiken om te bekijken wat al dan niet haalbaar is.” Over die verschillende pistes wil de politie nog niets kwijt. Een timing kan momenteel nog niet worden gegeven.