Moet de Liedekerkse schaatsbaan op termijn zijn deuren sluiten? Minister Muyters voert studie uit naar Vlaamse sportcentra Michiel Elinckx

21 maart 2019

17u07 0 Liedekerke Sp.a-parlementslid Katia Segers is verontrust over de toekomst van de Liedekerkse schaatsbaan. Vlaams minister van Sport Phillipe Muyters (N-VA) heeft immers een studie opgestart naar de werking van de 14 sportcentra van Sport Vlaanderen. De studie zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de schaatsbaan. Muyters wil voor elke sporttak een centrale locatie uitkiezen, waardoor twee van de drie schaatsbanen op termijn zouden verdwijnen.

Segers vroeg naar een stand van zaken over de toekomst van de Liedekerkse schaatsbaan tijdens de commissievergadering voor sport in het Vlaams parlement. Minister Muyters wil dat sportcentra, die uitgebaat worden door Sport Vlaanderen, evolueren naar ‘center of excellence’. “Zo’n center of excellence moet meer zijn dan een gewoon sportcentrum en duidelijk bovenlokaal zijn”, aldus minister Muyters. “Als dat niet het geval is, moeten we daaruit conclusies trekken. Ik kan nog geen antwoord geven over de toekomst van de schaatspiste van Liedekerke, want ik heb de analyse nog niet gekregen. Kan men Liedekerke uitbouwen tot een ‘center of excellence’ dat duidelijk een bovenlokale functie heeft? Welke investeringen zijn daarvoor nodig?”

Een centrale locatie

Maar Muyters wil een duidelijkere visie voor topsport: een centrale plaats voor een bepaalde sporttak. “Topsport moet op een centrale locatie komen”, aldus Muyters. “We kunnen geen topsportinfrastructuur creëren nabij iedere grote stad. Topsport kan je alleen financieren als je het concentreert op een plaats. Dat is onder meer belangrijk naar coaching en begeleiding toe.”

Belang van schaatsbaan

En net daar wringt het schoentje. Sport Vlaanderen beheert schaatspistes op drie locaties: Herentals, Liedekerke en Hasselt. Als minister Muyters de schaatssport op één locatie wil samenbrengen, zullen er twee schaatsbanen moeten sluiten. Parlementslid Katia Segers trekt aan de alarmbel. “Ik hoor dat er centra zullen verdwijnen en sluiten”, zegt Segers. “De minister wilde noch ontkennen noch bevestigen dat Liedekerke als een van de drie schaatsbanen van Sport Vlaanderen gesloten zou worden. Ik ben dan ook erg verontrust. Ik heb hem opgeroepen om onze schaatsbaan te behouden. Ze is van zeer groot belang voor onze gemeente en de hele brede regio. Dat Kevin Van der Perren is kunnen uitgroeien tot een gevierde topsporter, werd mogelijk omdat hij een schaatsbaan in zijn nabijheid had. Daarnaast komen ieder jaar duizenden jongeren - van Ninove tot Brussel - naar onze piste. Na de sluiting van de Civiele Bescherming zou dit een tweede klap voor Liedekerke betekenen.”

Geen overname door gemeente Liedekerke

Als Vlaanderen de schaatsbaan sluit, is het onmogelijk dat de gemeente Liedekerke de activiteiten overneemt. “Zo’n schaatsbaan is een te hoge kost voor een kleine gemeente als Liedekerke. Zelfs een intercommunale kan een schaatsbaan niet financieren. Ons zwembad kost bakken geld, het beheer van een schaatsbaan is volledig uitgesloten.”