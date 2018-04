Meer dan de helft rijdt te snel in Pamelsestraat 18 april 2018

Op vraag van burgemeester Luc Wynant (CD&V) heeft de lokale politie deze maand verschillende snelheidscontroles gehouden in de Pamelsestraat, waar de snelheidslimiet 50 kilometer per uur bedraagt. Meer dan de helft van de gecontroleerde weggebruikers bleek zich daar niet aan te houden. Op 2 april werden liefst 205 bestuurders geflitst, op een totaal van 347 weggebruikers. Het gros reed tussen 57 en 76 kilometer per uur, met ook één uitschieter van 103 kilometer per uur. Twee dagen later reden 162 bestuurders te snel, op een totaal van 310 gecontroleerde voertuigen. Deze keer was er een uitschieter van 109 kilometer per uur. (TVP)