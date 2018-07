Martha en Denis vieren hun gouden huwelijk 19 juli 2018

02u31 0

Denis De Braekeleer (69) en Martha Baes (69) uit de Bouchtweg in Liedekerke vierden hun gouden huwelijk. Beiden waren marktkramers en trokken samen van in de vroege uurtjes naar de wekelijkse markten. Denis hield van fietsen. Nu werken ze nog graag in hun tuin. Het koppel pikt ook regelmatig een reisje mee.





(SMH)