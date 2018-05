Man sloeg vriendin met aluminiumfolie 18 mei 2018

Een 25-jarige man uit Liedekerke is veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden. Op 19 november kreeg hij het aan de stok met zijn vriendin na een discussie over xtc. De man verloor zijn zelfbeheersing en deelde enkele fikse vuistslagen uit. Daarna zou hij haar met een televisiekabel vastgebonden hebben aan een stoel. Vervolgens zou hij haar 1,5 uur geslagen hebben met een rol aluminiumfolie. Hierna ging hij met haar naar haar broer. Van hem perste hij 40 euro af, omdat de man hem naar eigen zeggen slechte weed had bezorgd. De man is een vaste klant in de rechtbank. Hij werd begin dit jaar nog veroordeeld voor slagen en verwondingen. (WHW)