Man raasde aan 135 km/u door Liedekerke Tom Vierendeels

28 februari 2019

17u10 0

Een stukadoor is veroordeeld tot een geldboete en een rijverbod nadat hij in november 2017 in Liedekerke aan de kant werd gezet omdat hij veel te snel reed. Volgens de verbalisanten die de hardrijder opmerkten reed de beklaagde 135 kilometer per uur, waar maar vijftig is toegelaten. De advocaat zei dat zijn cliënt toegaf aan onaangepaste snelheid te hebben gereden, maar zeker en vast niet die snelheid haalde. De man werd veroordeeld tot een boete van 160 euro en een rijverbod van 15 dagen.