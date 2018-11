Man met knuppel in elkaar geslagen in het station van Liedekerke TVP

20 november 2018

23u54 0 Liedekerke Het parket Halle-Vilvoorde heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van feiten die zich in januari van dit jaar afspeelden in het station van Liedekerke. Daar werd een man met een knuppel bewusteloos geslagen, waarna het slachtoffer een tijdje in levensgevaar verkeerde.

De feiten dateren van 27 januari. Toen stapte een vrouw in het station Brussel-Zuid om 22.53 uur op een trein richting Gent. Een man die met haar was opgestapt viel de vrouw ook lastig tijdens de treinrit. Getuigen verklaren dat die persoon dronken was en de vrouw haar lichaam aanraakte. Op een bepaald moment legde hij zelfs zijn hoofd in haar schoot en continu maakte hij seksuele opmerkingen.

De vrouw zelf stapte uiteindelijk om 23.07 uur af in het station van Liedekerke, waar een man op haar stond te wachten. Volgen het parket gaat het om haar vriend. Ook de dronken man stapte hier af en achtervolgde de vrouw, wat zij aan haar vriend duidelijk maakte. De vriend van de vrouw haalde een baseballknuppel tevoorschijn en sloeg een aantal keer op het hoofd van het slachtoffer. De man wordt nu verdacht van poging doodslag.

Het slachtoffer verloor door de slagen op zijn hoofd het bewustzijn en werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde een tijdje in levensgevaar. Toen hij verhoord kon worden zei hij zich niets meer te herinneren van het voorval.

Het slachtoffer is een man uit Rijsel die op 27 januari ‘s avonds met de Thalys was toegekomen in Brussel-Zuid. In Brussel zelf had hij eerder die dag een ontmoeting met een vriend, waar dus vermoedelijk het een en ander gedronken werd.

De speurders zijn op zoek naar mensen die getuige waren van deze feiten. Wie meer informatie heeft kan 24/7 contact opnemen met de federale politie via het gratis nummer 0800/30.300. Ook via een formulier op de website van de federale politie kan u meer informatie over deze feiten geven.