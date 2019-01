Man kan breuk niet verkroppen WHW

11 januari 2019

13u16 0 Liedekerke Een dertiger riskeert 12 maanden cel voor belaging, woonstschennis en intrafamiliaal geweld. De man kon de breuk met zijn ex niet verwerken en uitte dit op een verkeerde manier.

Na een huwelijk van 11 jaar waren de beklaagde en het slachtoffer gescheiden. De man kon dit niet verkroppen en bestookte haar in de zomer van 2017 met berichten. “Jij bent van mij en mij alleen”, klonk het. Het ging zelfs zo ver dat hij doodsbedreigingen uitte. Op 11 april 2018 kwam het vervolgens tot een verhitte discussie op het appartement van zijn ex in Liedekerke. Hun dochter ging tijdens de discussie voor haar moeder staan om haar te beschermen. Veel baatte dit niet want de man gaf haar een vuistslag waardoor ze tegen de salontafel viel. Vervolgens sloeg hij zijn ex meermaals. Naast deze betichtingen werd hij ook vervolgd voor belaging. In die periode verstuurde hij immers opnieuw tientallen berichten. Ook trachtte hij zijn ex meermaals op te bellen. In juni tenslotte stond hij plots in haar woning. Zelf was ze op restaurant maar hun kinderen zagen de man plots in huis opduiken. Daarom werd hij ook vervolgd voor woonstschennis.