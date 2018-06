Louis en Marie-José vieren hun gouden huwelijk 15 juni 2018

Louis Vanhoorebeek en Marie-José Puttemans uit de Wilgenlaan 19 in Liedekerke zijn 50 jaar een paar. Ze huwden in Anderlecht. Ze leerden elkaar kennen toen ze uitgingen. Louis was brandweerman en werkte bij de Fortis bank. Marie-José zorde voor het huishouden. Louis houdt van voetbal en fietsen. Samen trekken ze met plezier op reis. Ze werken in de tuin en genieten tevolle van het leven. Ze kregen dochter Christel en kleinzoon Yoran.





(SMH)