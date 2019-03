Leerlingen basisschool De Bij trekken door Liedekerkse straten tijdens jaarlijkse carnavalsstoet Michiel Elinckx

01 maart 2019

18u02 0 Liedekerke Zo’n tweehonderd leerlingen van basisschool De Bij trokken deze namiddag de straat op voor hun jaarlijkse carnavalsstoet. Voor het tweede jaar op rij was De Bij de enige school die meeliep in de stoet.

Al vele jaren is het kindercarnaval een van de vaste afspraken net voor de krokusvakantie. Vorig jaar haakten de scholen De Knipoog, De Boomgaard en Sint-Antonius. De directies vonden de stoet meer een opdracht, dan een leuke activiteit. Enkel De Bij ging nog door met de organisatie.

Probleemloze stoet

De stoet loopt voortaan rond de gebouwen van De Bij. Tweehonderd enthousiaste leerlingen gooiden met confetti en amuseerden zich op de carnavalsmuziek. Voor de gelegenheid hadden de leerkrachten zich verkleed in... bijen. Na een klein halfuurtje was de stoet weer afgelopen. Alles werd in goede banen geleid door de lokale politie. Of De Bij volgend jaar weer alleen in de stoet stapt, is koffiedik kijken. De andere Liedekerkse basisscholen zetten de deur op een kier om terug mee te doen.