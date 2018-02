Koopjesdagen Sint-Gabriël nemen goede start 19 februari 2018

02u25 0 Liedekerke De koopjesdagen van de verschillende handelaars van het Sint-Gabriëlsinstituut zijn goed begonnen. Met meer dan 500 bezoekers konden de zelfstandigen rekenen op ruime aandacht. Zo komt er weer wat leven in de gebouwen van de vroegere school. De toekomstplannen voor het Sint-Gabriëlsinstituut zijn echter nog niet geweten.

Zo'n twee jaar geleden werd een deel van het voormalige Sint-Gabriëlsinstituut al verhuurd aan zelfstandigen, die de gebouwen ook konden gebruiken als opslagruimte. Binnenkort zal de site weer leeg komen te staan. Vanaf 1 mei worden de gebouwen ontruimd, zodat ze beschikbaar worden voor toekomstige projecten. "Waarom we eruit moeten, blijft een grote vraag", zegt zelfstandige Tony Schoukens. "Blijkbaar komen de gemeente Liedekerke en de broeders van Sint-Gabriël niet tot een overeenkomst. Op 1 mei moeten wij eruit, en dus verkopen wij onze stock." Koopjesjagers kunnen meer dan 600 vierkante meter afschuimen. Het aanbod is groot: van motorhelmen tot keukentoestellen. "Onze openingsweekend is geslaagd. Hopelijk kunnen we deze lijn verder trekken." In maart en april staan er nog koopjesdagen gepland. Meer info op www.zk-snacks.be, event@zk-snacks.be of 0470/80 80 00. (MEN)