Koopjesdagen in Sint-Gabriëlsinstituut 23 januari 2018

02u26 0 Liedekerke Zelfstandigen organiseren in de komende drie maanden koopjesdagen in het Sint-Gabriëlsinstituut. De schoolgebouwen worden vanaf 1 mei ontruimd.

Zo'n twee jaar geleden werd een deel van het voormalige Sint-Gabriëlsinstituut al verhuurd aan zelfstandigen, die de gebouwen ook konden gebruiken als opslagruimte. Binnenkort zal de site weer leeg komen te staan. Vanaf 1 mei worden de gebouwen ontruimd, zodat ze beschikbaar worden voor toekomstige projecten. "Wegens deze verhuis organiseren we in de komende drie maanden meerdere koopdagen tijdens de weekends", laten de ondernemers weten. "Vanaf midden februari kan iedereen er tweewekelijks terecht tussen 9 uur en 18 uur. De verkoop vindt plaats in loods E, de voormalige carrosserie-afdeling rechts van de lagere school." (MEN)