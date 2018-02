Klopjacht op bib-inbreker 15 februari 2018

De lokale en federale politie hebben gisteravond in het centrum van Liedekerke een klopjacht gehouden op een inbreker. Die was rond 19.30 uur de bibliotheek binnengedrongen, waarop het alarm in werking getreden was. "Onze ploegen gingen meteen ter plaatse en kregen bijstand van een helikopter van de federale politie", zegt korpschef Dirk Meert. "De verdachte kon helaas niet meer gevat worden." Naar verluidt ging de dief aan de haal met twee kassa's of geldkoffertjes. (TVP)