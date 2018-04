Kledingzaak van 'Familie' sluit de deuren NA 41 JAAR EINDIGT VERHAAL 'PIERROT FASHION' MICHIEL ELINCKX

07 april 2018

02u27 0 Liedekerke Onze regio verliest één van haar bekendste kledingzaken: Pierrot Fashion, vaste leverancier van outfits voor de soap 'Familie'. En het gaat snel, want op zondag 15 april gaan de deuren definitief dicht. Elektronicabedrijf Trilec neemt de gebouwen over.

Pierrot Fashion, te vinden vlak bij de rotonde van de N208, telt meer dan duizend vierkante meter winkelruimte. De zaak werd in 1977 geopend door Pierre Van den Borre, en meer dan vier decennia later zet hij er nu nog deze maand een punt achter. "Het gebouw is verkocht aan Trilec", knikt Pierre. "Er was geen opvolging. Daarom zetten we er op zondag 15 april een punt achter. Met een groot feest? Niet echt. We gaan eigenlijk niets speciaals doen. In de voorbije maanden waren er al grote kortingen op onze kledij. Alles moet weg - letterlijk. Nu, we zijn al bijna volledig uitverkocht. Momenteel zijn we vooral bezig met opruimen. Het beloven nog drukke weken te worden."





De sluiting komt bij vele trouwe klanten aan als een mokerslag. "Sommigen hebben erg emotioneel gereageerd op het nieuws. Maar we moeten realistisch blijven. Ik ben intussen 62 jaar oud, en dus pensioengerechtigd. Ik ben hier op mijn 21ste mee begonnen - toen nog met slechts vijftig vierkante meter aan winkeloppervlakte. Het is tijd om te rusten."





Pierrot Fashion verwierf ook nationale bekendheid door de samenwerking met televisiezender VTM. De zaak leverde onder meer de kledij voor de soap Familie. "Die samenwerking met VTM is er door de jaren heen spontaan gekomen", aldus Pierre. "De acteurs droegen onze kledij, maar alles werd wel door stylisten geselecteerd."





Hoogdagen zijn voorbij

De hoogdagen van Pierrot Fashion zijn evenwel al lang voorbij, zo benadrukt Pierre. Zo heeft de opkomst van e-commerce de kledingsector veel pijn gedaan. "Wij hebben daar amper op ingespeeld", klinkt het. "Het is moeilijk om te concurreren met internetgiganten zoals Zalando. Ons concept was verouderd, en dat zagen we ook aan het klantenbestand. De laatste jaren kwamen er steeds minder mensen over de vloer. Daarom is het een goed moment om dit hoofdstuk af te sluiten. Na 41 jaar is het mooi geweest. Ik kijk met een goed gevoel terug op het verhaal van Pierrot Fashion."





De winkel is nog tot en met zondag 15 april open. Op alle kledingstukken wordt korting gegeven.