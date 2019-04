Kinderen rapen chocoladen eitjes op paaszondag in Pastoriepark Michiel Elinckx

02 april 2019

14u46 0 Liedekerke Traditiegetrouw organiseert het gemeentebestuur van Liedekerke op paaszondag zijn paaseierenraap in het Pastoriepark.

Dit jaar valt paaszondag op 21 april. Kinderen tot 12 jaar zijn vanaf 15 uur welkom om chocoladen paaseieren te zoeken in het Pastoriepark. Wie een plastic eitje kan terugvinden, krijgt er een leuk extraatje bij in de vorm van een grote zak met chocolade, een flesje water en een stuk fruit. Deelname is gratis.