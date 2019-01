Kinderdagverblijf ontruimd na defect aan microgolfoven Tom Vierendeels

15 januari 2019

11u57 5 Liedekerke Het Zonnetje van Infano in de Muilenstraat werd dinsdagochtend even ontruimd na een defect aan een microgolfoven. De kindjes werden opgevangen bij een buurvrouw, terwijl de brandweer het gebouw controleerde. Een begeleider werd voor een controle afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het incident deed zich rond 9.20 uur voor in het kinderdagverblijf waar baby’s en peuters met een leeftijd tot drie jaar worden opgevangen. Op dat moment waren er 28 kindjes en 4 begeleiders aanwezig. “Een microgolfoven waarmee het eten voor de kinderen wordt opgewarmd begon te roken en er waren vonken te zien”, vertelt majoor Bruno Van den Broeck van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Het aanwezige personeel heeft goed gehandeld door het toestel snel uit het stopcontact te halen en naar buiten te brengen. Tegelijkertijd werd er een evacuatie opgestart. De baby’s werden in een speciaal bed op wieltjes verzameld en een buurvrouw bood spontaan een opvangplek aan. Zo moesten ze niet buiten in de kou blijven staan.”

Begeleider afgevoerd

Intussen kwamen de brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen ter plaatse. “Wij hebben vervolgens het volledige gebouw gecontroleerd en metingen uitgevoerd, maar nergens werd koolstofmonoxide gemeten”, gaat Van den Broeck verder. “Hierdoor kon het kinderdagverblijf snel vrijgegeven worden. Enkel in de keuken hang nog een geur, waardoor de keukendeur misschien best even dicht blijft. Met het personeel werd afgesproken dat wij eerst vertrekken, voor ze de kindjes opnieuw naar binnen brengen. Zo werden ze niet geconfronteerd door de zwaailichten van onze voertuigen.”

Een personeelslid werd met een ziekenwagen wel overgebracht naar het ziekenhuis. “Het gaat om de persoon die de microgolfoven effectief naar buiten heeft gedragen”, weet Van den Broeck. “Om geen risico te lopen werd hij voor een grondige controle overgebracht naar het ziekenhuis.”

Degelijke opleiding

“Infano staat erop dat het personeel regelmatig een bijscholing volgt over hoe ze moeten ingrijpen bij incidenten zoals vandaag”, besluit de brandweerofficier. “Dat werpt duidelijk zijn vruchten af want alles is snel, ordelijk en op de juiste manier verlopen.” Maxime Dehulster, woordvoerster bij Infano bevestigt. “Het personeel moet jaarlijks drie verplichte opleidingen volgen”, klinkt het. “Eentje over hoe te handelen bij brand, een cursus EHBO en een over levensreddend handelen. Daar leren de mensen bijvoorbeeld om te gaan met een brandblusser, zodat ze ook weten hoe dit werkt. We merken dat hierdoor nooit in paniek gehandeld wordt en iedereen weet wat te doen. Zo begon een tijd geleden in een van onze afdelingen een kindje te stikken ten gevolge van een virus, maar de begeleiders handelden correct en het kind herstelde volledig. Zelfs bij een ‘simpele’ schaafwonde na een valpartij wordt er altijd correct gehandeld. Daarnaast richten we zelf ook cursussen in over bijvoorbeeld het omgaan met agressieve kinderen.”