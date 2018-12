Kerstival On Ice op de overdekte schaatspiste Michiel Elinckx

17 december 2018

16u24 0 Liedekerke Op donderdag 27 december wordt er een Kerstival On Ice georganiseerd op de overdekte schaatsbaan van Liedekerke.

Een hele middag staan er activiteiten op het programma. Om 13.30 uur wordt de ijsbaan omgetoverd tot een schaatsparadijs voor kleuters. Daarna start de Plezantste Ijskermis om 15.30 uur. IJshockeyclub Lions en snelschaatsclub Heuvelkouter demonstreren hun schaatskunsten vanaf 16.30 uur. ‘s Avonds is er een optreden van muziekband The Subway Papers. Daarnaast zullen er verschillende marktkraampjes aanwezig zijn. In de kleine cafetaria kunnen bezoekers terecht voor winterse dranken en snacks.