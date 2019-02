Katia Segers neemt tweede plaats in op Vlaamse sp.a-lijst Michiel Elinckx

26 februari 2019

15u43 0 Liedekerke Katia Segers zal op de tweede plaats staan bij de Vlaams-Brabantse sp.a-lijst voor het Vlaams parlement. Ook schepen Dirk Lodewijk krijgt een verkiesbare plek op de Kamerlijst.

Segers is momenteel Vlaams parlementslid. In mei zal de op de tweede plaats staan op de Vlaamse lijst van sp.a Vlaams-Brabant. Bruno Tobback is de lijsttrekker. Na de verkiezingen zal Segers mogelijk een keuze moeten maken tussen een functie als schepen en parlementslid. Segers is momenteel titelvoerend schepen in Liedekerke.

Drie andere kandidaten

Gemeenteraadslid Carry Reynders is de vierde opvolger voor de Vlaamse lijst van sp.a. Voor de Kamerlijst staat schepen Dirk Lodewijk op plaats 4, Rita Balon Gharbie trekt naar de verkiezingen als zevende opvolger.