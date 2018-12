Kapper Willy (69) bergt de scharen na vijftig jaar op Michiel Elinckx

12 december 2018

17u22 5 Liedekerke Op 29 december zal Willy Van Den Nest voor de laatste keer het haar van zijn klanten in de juiste plooi leggen. Na een carrière van vijftig jaar sluit hij definitief de deuren van zijn zaak Willy’s Kapsalon in de Warandestraat. “Mijn geheim? Goed kunnen luisteren naar de klanten”, lacht Willy.

Al meer dan vijftig jaar verzorgt Willy de haarsnit van mannelijk Liedekerke. Hij startte in 1968 bij de zaak van zijn vader in de Opperstraat. “Mijn vader was ook kapper, dus hem opvolgen leek een logische keuze”, vertelt Willy. “Ik was niet echt een goede student. Al snel ging ik naar de kappersschool, om de stiel onder de knie te krijgen. Sindsdien ben ik niet meer gestopt. Op 33-jarige leeftijd besloot ik op eigen benen te staan en mijn kapperszaak te openen in de Warandestraat. Tot 29 december blijf ik de haren knippen, daarna is het onherroepelijk gedaan.”

10 euro voor een knipbeurt

Willy’s kapsalon zit iedere dag afgeladen vol. Mensen willen hun haar voor een laatste keer laten knippen door hun geliefde kapper. Daarbij komt nog een voordeel: een knipbeurt bij Willy kost slechts 10 euro. “Dat is inderdaad weinig”, weet Willy. “Ik doe dat niet om de concurrentie te pesten, maar uit gewoonte. Op het einde van mijn carrière ga ik mijn prijzen niet verhogen. Wat maakt het eigenlijk nog uit? Als ik meer verdien, moet ik toch alles afgeven aan de belastingen. Dan blijf ik liever bij het oude bedrag.”

Doorheen de jaren zag Willy de haarstijlen veranderen. Toen hij in de jaren ’60 begon, was een Beatle Kapsel in de mode. “Je mocht absoluut niet te veel knippen”, aldus Willy. “Later moesten alle kapsels kort zijn, nu willen mensen geschoren haren aan de zijkanten. In het begin ging ik soms bijscholen via demonstraties, maar dat bleek niet nodig. Ik bleef altijd op de hoogte van de laatste trends. Wat mijn geheim is? Goed naar de mensen luisteren. Als ze aanwijzingen geven, volg ik het kordaat op. Sommige kappers willen hun eigen wil opdringen, maar daar doe ik niet aan mee. De klant is koning, dat is het belangrijkste. De moeilijkste situaties zijn altijd met kinderen en hun ouders. Een kind wil altijd lang haar, van de ouders moest ik alles korter knippen. Dat zorgde soms voor spanningen, maar ik loste het altijd op met de glimlach en een knipoog.”

Luisterend oor

Voor klanten is Willy niet alleen een kapper. Ze doen graag ‘een klappeke’ met hem. Sommige mensen komen vanuit Ronse naar Liedekerke om hun haar te knippen. “En na hun knipbeurt blijven ze soms zitten”, aldus Willy. “Ik praat over alle onderwerpen: van politiek tot medische zaken. Soms durf ik eens een steek uit te delen, om een reactie uit te lokken. Maar daar blijft het bij. Sommige mannen praten ook over hun geheimen. Een kapper knipt niet alleen haren, maar zorgt ook voor een luisterend oor bij dagelijkse problemen. Ik kan een boek schrijven over de dingen die ik gehoord heb. Toch weet mijn vrouw slechts 10 procent van alle verhalen. Ik zeg nooit een naam van een klant, alles hou ik voor mij. Dat is ook de sterkte van een goede kapper. De jongere generatie praat minder tijdens een knipbeurt, maar zit meer op zijn gsm. Als dat zo is, laat ik hen doen. Ik heb daar niets op tegen.”

Willy bergt op 29 december de scharen op. Daarna geniet hij van een welverdiend pensioen. Toch zal zijn kapsalon niet sluiten. Willy heeft een opvolger gevonden. “De uitbaters van de naburige kebabzaak hebben het kapsalon overgenomen. Hun zoon Sedi zal hier een kapperszaak openen. Ik hoop dat mijn klanten hem ook een kans gaan geven. De jongeman heeft veel talent. Ik ben blij dat hij het kapsalon, weliswaar onder een andere naam, voortzet. Toch ga ik niet ontkennen: 29 december zal een emotionele dag worden voor mij.”