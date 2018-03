Joris Poppe trekt Open VLD-lijst 13 maart 2018

Joris Poppe zal de lijsttrekker zijn voor Open VLD tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Poppe is sinds 2013 afdelingsvoorzitter van de partij. De lijst wordt geduwd door uittredend gemeenteraadslid Patrick Asselman en gewezen raadslid Danie De Ro-Monfrans.





"We gaan met Open Vld Liedekerke een consequent liberaal programma voorstellen aan de kiezer", aldus Poppe. "Een gezond en transparant financieel beleid wordt sowieso een van de pijlers, net als mobiliteit en veiligheid." De komende weken zal Open VLD de rest van haar kandidaten voorstellen. Daarnaast komt er dan meer duidelijkheid over de concrete programmapunten. (MEN)