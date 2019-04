Jenny De Vrieze (78) uit Liedekerke vermist nadat ze het laatst gezien werd in Lochristi Tom Vierendeels

05 april 2019

12u52 0 Liedekerke Politie en parket zijn op zoek naar de 78-jarige Jenny De Vrieze uit Liedekerke. Zij verdween donderdag en werd het laatst gezien in Lochristi. Sindsdien ontbreekt elk spoor naar haar. Ze heeft medische verzorging nodig.

De vrouw, die in een wijk aan de Gravenbosstraat woont, werd donderdag 4 april rond 10.10 uur het laatste opgmerkt in restaurant de Lozen Boer in Lochristi, waarna ze de N70 richting Lokeren nam. Sindsdien ontbreekt elk spoor naar de vrouw..

Jenny verplaatst zich met een lichtgrijze Peugeot 307 met de nummerplaat 1-HKY-640. Ze is 1,65 meter groot en is slank gebouwd. Ze heeft kort blond haar en draagt een bril. Mogelijk komt ze verward over. De vrouw heeft medische verzorging nodig.

Heeft u Jenny of haar voertuig nog gezien of weet u waar ze verblijft? Neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.