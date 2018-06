Jean en Julia vieren hun gouden huwelijk 20 juni 2018

Jean Depetter (69) en Julia Van Langenhof (68) uit de Ed. Schelfhoutstraat in Liedekerke vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen in danscafé 't Hoekske in Denderleeuw. Jean werkte bij De Wever en Julia in de Santex. Jean en Julia houden hun gezin samen. Ze volgen de voetbalprestaties van de kleinkinderen. Ze houden van wandelen, tv kijken, fietsen en het spelen met de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het gezin werd uitgebreid met de kinderen Dimitrie, Peter en Patrick, de kleinkinderen Thimoty, Dylan, Andrew, Iante en Mylena en de achterkleinkinderen Sean en Ilena.











(SMH)