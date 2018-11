Inwoners nemen eerste stappen om BIN’s op te richten Tom Vierendeels

28 november 2018

07u34 0 Liedekerke Verschillende leden van de Facebook-groep ‘I love Likert City Vrije mening.’ zijn gestart met het nadenken over de oprichting van de eerste buurtinformatienetwerken (BIN’s) in de gemeente. Voornamelijk de aanhoudende plaag van inbraken is een trigger.

In de Facebook-groep wordt vol ongenoegen gereageerd op onder meer de aanhoudende inbraken in de gemeente. Het oprichten van een burgerwacht kwam in de groep zelfs als idee bovendrijven. De lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) riep onlangs nog op tot extra waakzaamheid, maar kan ons geen recente cijfers over de inbraken geven. “Onder meer een bepaalde uitspraak vond ik buiten proportie en het is zeker niet de bedoeling dat iemand de held gaat uithangen en verkeerde beslissingen gaat nemen”, reageert schepen Dirk Lodewijk (sp.a), die ook lid is van de groep, op het idee van de burgerwacht. “Daarom moeide ik mij in de discussie en wierp een steentje over het bestaan van de BIN’s, wat wel een wettelijk en goed systeem is.”

Stefaan Vanhuylenbroeck lanceerde een poll in de groep met onder meer de keuzes van een BIN en een burgerwacht als mogelijkheden. Net geen 150 leden schaarden zich achter de oprichting van de buurtinformatienetwerken waarna de bal aan het rollen ging. Meer dan negentig leden staan achter het oprichten van een burgerwachten. Enkele tientallen leden lieten intussen weten deel te willen uitmaken van een BIN in hun wijk.

Stefaan liet al weten gesprekken aan te gaan met het gemeentebestuur en de politie om de uitwerking verder vorm te laten krijgen. Als de BIN’s er effectief komen zullen het de eerste in de gemeente zijn. “Voor Begijnenmeers en Boerenkrijglaan bestond er in 2014 en in 2017 al interesse”, weet schepen Lodewijk. “Maar na een openbare vergadering in aanwezigheid van de politie en de burgemeester besloten de geïnteresseerden om het idee te laten varen. Het concept van een BIN vind ik zelf ook enorm nuttig. Het komt de veiligheid en wisselwerking tussen burgers en politie op verschillende manieren ten goede.” Binnen de TARL-zone zijn er wel al BIN’s actief in onder meer Affligem.

Wie momenteel voorlopig al interesse heeft om deel uit te maken van een BIN in zijn of haar wijk kan dit laten weten in de eerder vernoemde Facebook-groep.