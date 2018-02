Inwoners denken na over herinrichting Gravenplein 05 februari 2018

02u42 0 Liedekerke Het inspraakmoment voor de herinrichting van het Gravenplein heeft gisteren aardig wat inwoners gelokt. De herinrichting staat komend najaar op de planning.

De herinrichting van de Liedekerkse speelpleinen is een van de topprioriteiten van het gemeentebestuur. Eerder werden de Koesterburenspeeltuin, de Loddershoek, het Monniksplein, de Kruibeekveld en het Zamstplein onder handen genomen. "We willen meer van deze speelpleinen duurzaam aanpakken", zegt schepen van Speelpleinen Hans Eylenbosch (sp.a). "Daarom organiseren we buurtmomenten. Wat willen de omwonenden op het Gravenplein? Tot nu toe kwamen er al heel wat ideeën uit de bus. Maar het is altijd een evenwicht zoeken. We overwegen nu alle ideeën en werken een ontwerp uit." Tegen het najaar van 2018 moeten de werken starten. (MEN)