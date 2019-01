Informatievergadering over buurtinformatienetwerken Tom Vierendeels

18 januari 2019

13u44 0 Liedekerke Inwoners die interesse hebben om deel uit te maken van een buurtinformatienetwerk (BIN) in hun wijk kunnen maandag meer informatie verkrijgen tijdens een uiteenzetting door de politie en het gemeentebestuur.

De politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) organiseren maandag 21 januari om 20 uur een informatievergadering in GC Warande. Er zullen tips gegeven worden over hoe inbraken voorkomen kunnen worden en wat er bij de oprichting van een BIN komt kijken. Ook de werking ervan zal volledig uit de doeken worden gedaan. Het vorige gemeentebestuur organiseerde tijdens de afgelopen legislatuur al zo’n informatievergadering voor enkel inwoners die toen interesse hadden om een BIN op te richten, maar die geïnteresseerden lieten het plan uiteindelijk varen.

Een BIN is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie om elkaar op de hoogte te houden over wat er gebeurt in hun buurt. Die uitwisseling van informatie verhoogt enerzijds de sociale controle en verlaagt anderzijds de drempel om verachte situaties te melden via het noodnummer 101.