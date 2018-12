Inbrekers blijven Liedekerkse wijken viseren Tom Vierendeels

19 december 2018

Inbrekers blijven de verschillende wijken in Liedekerke, met name die langs de E. Schelfthoutstraat, Gravenbosstraat en Pamelsestraat, viseren. Volgens berichten op sociale media vonden er deze week al zeker vijf inbraken plaats. Bovendien is ook een ‘gps-bende’ opnieuw neergestreken in de gemeente.

Uit meldingen op sociale media blijkt dat er deze week al zeker vijf inbraken werden gepleegd. Dinsdagnacht zou er ingebroken zijn in het Jagerspad in de wijk Pijnegem. Eerder vonden op 17 december inbraken plaats in de wijken Kruisbeekveld en Pijnegem. Er waren minstens twee inbraken in de Meidoornlaan, eentje in de Dennenlaan en een in de Slochtestraat. De lokale politie bevestigt enkel die laatste twee feiten, en geeft mee dat er die dag ook drie pogingen waren in de Begonialaan, Hoefstraat en Pijnegemstraat. Die dag zou de politie ook een grote zoekactie op poten hebben gezet in die omgeving. Of die iets opleverde, is niet duidelijk. Tijdens het afgelopen weekend werden zowel in het Jagerspad (Pijnegem) als in de Poortstraat inbraken opgetekend.

Op 9 december werden minsten vier inbraken gepleegd in de wijk langs de Gravenbosstraat, tussen het Argenta-bankkantoor en de grens met Borchtlombeek. Dat gebeurde in de Platanenlaan, Wilgenlaan en Notelarenlaan. Daarnaast vond er ook een inbraak plaats in de Begonialaan in de ‘Mobilaswijk, waar nu een Carrefour Express gevestigd is. Nog in die laatste wijk vond ook op 7 december een inbraak plaats in de Gladiolenlaan.

‘Gps-bende’

Naast deze inbrekers is ook opnieuw een bende neergestreken die het gemunt heeft op onderdelen van Duitse wagens. Zo werd op 10 december de boordcomputer met navigatiesysteem uit een BMW in de Kerselarenlaan gestolen. De dag voordien werd het stuur van een BMW ontvreemd in de Hoefstraat. Ook hier gaat het dus om straten die in de eerder genoemde wijken liggen. In dit geval gaat het meestal om bendes uit Litouwen die vanuit het Brusselse opereren.

Verdachte mannen en bestelwagen

Tot slot werd er op 12 december ook melding gemaakt van verdachte handelingen. ’s Ochtends vroeg zaten enkele kerels te prutsen aan kerstversiering in de Fabriekstraat. Later die dag werden opnieuw verdachte mannen in diezelfde straat opgemerkt die opvallend veel interesse vertoonden in de woningen en op de vlucht sloegen toen bewoners poolshoogte kwamen nemen. Volgens de berichten op sociale media is er ook sprake van een verdachte witte bestelwagen die traag door de straten rijdt, maar de vlucht neemt wanneer de bestuurder doorheeft dat hij is opgemerkt.

Geen officiële cijfers

De lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Liedekerke-Roosdaal) kan geen cijfers geven van het aantal inbraken en de locaties. Zij verstuurden wel op 20 november en 19 december een persbericht waarin opgeroepen wordt om waakzaam te zijn en er worden ook enkele tips meegegeven. Die kan u hier nalezen.