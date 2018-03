Inbreker opgepakt op KTA-site 27 maart 2018

03u05 0

Agenten van de lokale politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) hebben zondag een inbreker opgepakt. Dat gebeurde op het terrein van het KTA in de Affligemsestraat in Liedekerke, aan de overkant van het commissariaat. De agenten, die net bezig waren met een verkeerscontrole in Roosdaal, snelden ter plaatse na een melding over een inbraakpoging. Eén verdachte kon ter plaatse opgepakt worden. Hij kreeg via snelrecht een dagvaarding en zal zich op 30 mei moeten verantwoorden in de rechtbank. (TVP)