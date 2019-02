Inbreker opgepakt na inbraak en diefstal van motorfiets Tom Vierendeels

05 februari 2019

16u25 0 Liedekerke De politiezone TARL heeft een man kunnen arresteren die aan de haal wilde gaan met een motorfiets. De verdachte had zijn werkmateriaal even voordien uit een woning gestolen. Hij werd na verhoor vrijgelaten.

Het was de buurvrouw die zaterdag de eigenaar van de motorfiets alarmeerde toen ze zag dat iemand in de Houtmarktstraat aan het voertuig zat te sleutelen. De man verwittigde de politie via het noodnummer 101 en een ploeg van de politiezone TARL kon de dader arresteren. Hij gaf ook toestemming tot een huiszoeking en het werkmateriaal van de verdachte werd in beslag genomen.

De politie kreeg nadien een melding van een woninginbraak in de G. Mertensstraat, het verlengde van de Houtmarktstraat aan de kant van het Liedekerkse centrum. Daar bleek werkmateriaal te zijn gestolen en het slachtoffer herkende zijn spullen op de foto’s die werden gemaakt bij het onderzoek naar de diefstal van de motorfiets.

De verdachte werd verhoord in het Liedekerkse commissariaat, waarna het parket Halle-Vilvoorde besliste dat de man mocht beschikken. Hij zal zich later wel nog voor de rechtbank moeten verantwoorden.