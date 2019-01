IJshal organiseert schaatsvoormiddag voor gezinnen Michiel Elinckx

16 januari 2019

19u58 0 Liedekerke Zondag 20 januari houdt de IJshal van Liedekerke in de voormiddag een sessie gezinsschaatsen.

Tussen 10 uur en 12 uur kunnen ouders met hun kinderen komen schaatsen aan een speciaal gezinstarief van 18 euro. Daarin zit de inkom, de huur van ijsschaatsen en een aperitiefje inbegrepen. Na de schaatsbeurt kan iedereen opwarmen in de cafetaria met een drankje. Meer info via margaretha.laurent@sport.vlaaanderen of 053 67 12 15.