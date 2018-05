Home-invaders knevelen bejaard koppel 25 mei 2018

02u45 0 Liedekerke Twee bejaarde bewoners van de Bombardonstraat zijn woensdagavond overvallen in hun woning aan het kruispunt met de Cathemlindeweg. De twee werden daarbij gekneveld. De vrouw kon vluchten tijdens de overval, waardoor de daders moesten afdruipen.

De overvallers belden rond 20 uur aan bij de woning, waarop de 78-jarige bewoner R.V.B. via de parlofoon luisterde wie er aan de deur stond. "Die twee mannen, blanke kerels die Nederlands spraken, gaven zich uit als agenten", vertellen de buren. "Met een smoesje vroegen ze de man de deur te openen." Dat deed zeventiger, maar hij kreeg onmiddellijk een duw van de verdachten. Die hadden zich vermomd met een muts en een sjaal. "Onze buurman liep daarbij een hoofdwonde op en hij werd met strips gekneveld aan handen en voeten." Ook C.C., zijn 80-jarige vrouw, werd vastgebonden. "De daders vroegen om geld", klinkt het. "De vrouw probeerde via het schuifraam te vluchten, maar dat mislukte. Een tweede poging had meer succes. Op straat begon ze om hulp te roepen. De daders zijn hierdoor moeten vluchten en verdwenen spoorloos."





De bewoner werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar mocht gisteren wel weer naar huis. "Veel willen we er nog niet over kwijt, maar zelf heb ik wel ongelofelijk veel pijn", vertelde de man kort.





De politie kwam met verschillende ploegen ter plaatse en ook de politiehelikopter werd ingezet, maar van de daders was geen spoor meer te bekennen. "Ze konden 150 euro buit maken", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. "De Federale Gerechtelijke Politie onderzoekt de zaak." (TVP)