Herman en Dannielle vieren gouden huwelijk 12 juli 2018

02u46 0

Herman Van Droogenbroeck (73) en Dannielle Heyman (71) uit de Pamelsestraat in Liedekerke vierden hun gouden jubileum. Ze leerden elkaar kennen in dancing Riva in Iddergem. Iddergem is ook de gemeente waar ze trouwden.





Herman was onderwijzer in Sint-Gabriel, Mulhof. Dannielle was marktkraamster. Beiden beoefenden 20 jaar judo en fitness. Nu zijn hun hobby's keramiek, samen veel fietsen, reizen maken en tuinieren.











(SMH)