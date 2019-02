Herinrichting stationsomgeving maakt kans op Publieksprijs Publieke Ruimte 2019 Michiel Elinckx

12 februari 2019

16u59 0 Liedekerke De herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke is genomineerd voor de prestigieuze Prijs Publieke Ruimte 2019.

De herinrichting van de stationsomgeving moet het opnemen tegen vier andere prestigieuze projecten, waaronder de heraanleg van Singel Noord in Antwerpen en de herinrichting van de Oude Leieboorden in Kortrijk. Opvallend: de herinrichting van de stationsomgeving is nog altijd niet volledig af. Infrabel en NMBS werken onder meer nog aan de liften en de afwerking van het perron.

Online stemmen

Iedereen kan stemmen via een online stembiljet. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 12 maart tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte in het ICC in Gent.