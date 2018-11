Herinrichting begraafplaats Molenstraat afgerond Gemeentebestuur onthult twee oorlogsmonumenten Michiel Elinckx

11 november 2018

15u03 0 Liedekerke Het oude kerkhof aan de Molenstraat kreeg een stevige opknapbeurt. Het onkruid werd volledig verwijderd, de paden zijn weer toegankelijk. Ook zijn er twee oorlogsmonumenten, die hulde brengen aan de oud-strijders op de begraafplaats.

Twee jaar geleden ontstond er heisa rond de verloederde begraafplaats van de Molenstraat. Op sociale media werden foto’s verspreid van kapotte grafzerken en welig tierend onkruid op de paden. Het gemeentebestuur schoot meteen in actie en stelde een herinrichtingsplan op. Zo werden de paden ingezaaid met gras, de gemeentediensten verwijderden het onkruid. Zo werd de oude begraafplaats een groene oase, waarbij bezoekers op een ordentelijke manier hun overleden familieleden of vrienden kunnen bezoeken.

Daarnaast investeerde de gemeente Liedekerke in twee herdenkingsmonumenten. Bij de ingang is er een een gedenkvijver. De vijver werd geplaatst ter nagedachtenis aan de overledenen op de begraafplaats. “Het is een monument van droefheid, maar ook van liefde en toewijding”, zegt cultuurschepen Hans Eylenbosch (sp.a). “De bank aan het gedenkmonument creëert een plaats van rust, bezinning en stilte.”

Langs de omheining van het kerkhof werd een fotomuur gemaakt met foto’s van alle overledenen die op de begraafplaats liggen. Aan de graven werden verschillende bomen geplant, die voor de gelegenheid ingekleed werden. Op verscheidene plaatsen werden eveneens bankjes geplaatst, zodat bezoekers op een rustige manier kunnen verkennen. De oude begraafplaats blijft zeker open tot 2027. Daarna zal het gemeentebestuur de toekomst van het kerkhof bekijken.

Naar aanleiding van 11 november organiseerde het gemeentebestuur een herdenkingsmoment. Een fanfare trok, met tientallen mensen in hun spoor, van de Sint-Niklaaskerk naar de oude begraafplaats. Daarna werd een tweede herdenkingsmonument onthuld: ‘Hand van de Hoop’. Johnny De Brabanter kwam op het idee om een eerbetoon aan de slachtoffers te brengen. Samen met beeldkunstenaar Patrick Van Craenenbroeck werd het idee uitgewerkt. “Het kunstwerk stelt een obus voor”, zegt Van Craenenbroeck. “Daarbij werkten we onder meer met klei, die de ondergrond in de West-Vlaamse oorlogsvelden weergaf. De donkere, zwarte kleur weerspiegelt het afgebrande landschap. De prikkeldraden springen uit de obus, wat het leed van de soldaten voorstelt.” Onder massale belangstelling werd het kunstwerk op een originele manier onthuld. Een omhulsel rond het kunstwerk werd in brand gestoken, waarna het monument zichtbaar was voor publiek. Ontwerper Johnny De Brabanter sprak het publiek voordien toe en las een stukje poëzie voor ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de Grote Oorlog.

Na de herdenking was er nog een bevrijdingsconcert van Famuze & The Band in de Sint-Niklaaskerk.