Henri en Leontine 60 jaar getrouwd 08 juni 2018

02u32 0

Henri Veirman (83) en Leontine Van Ginderdeuren (79) hebben de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze werden een koppel op de kermis in Liedekerke. Henri werkte als zelfstandig stukadoor, Leontine was naaister bij De Backer. Hij speelde met de duiven, zij was een kei in het breien. Henri werkt nog graag in de tuin, waar hij tomaten kweekt. Hun gezin groeide met twee kinderen en vier kleinkinderen.





(SMH)