HART VOOR TARA. Kom volgende maand quizzen, dansen en zingen voor Tara en haar gezin Tom Vierendeels

11 maart 2019

17u23 0 Liedekerke Hart voor Tara heeft een benefietweekend in april op poten gezet om geld in te zamelen voor de 33-jarige Tara De Bolle. De moeder van twee kinderen werd eind december getroffen door een vleesetende bacterie en verloor beide benen en onderarmen.

Naast de vele steunacties die door verschillende mensen en verenigingen uit Liedekerke en omliggende gemeenten op poten werd gezet organiseert de vzw volgende maand drie dagen lang verschillend activiteiten. Bedoeling is om Tara en haar gezin financieel te kunnen steunen voor de aankoop van elektrische prothesen, renovatiekosten, verdere thuishulp enzovoort.

Op vrijdag 26 april wordt er vanaf 20 uur gestart met een quizavond, een organisatie in samenwerking met de Liedekerkse quizploeg ‘Buitenland’. Ploegen bestaan uit maximum vijf personen en het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro. Inschrijven kan via stevenvanbont@hotmail.be of 0497/46.24.25.

Daags nadien is er vanaf 18 uur een spetterende muziekavond met Sergio als hoofdact. Naast hem treden ook Dieter van The Voice, Nico zingt Hazes, The Glorious Gentlemen’s Club, The Subway Papers, dj Hans Jünger op. De optredens worden aan elkaar gepraat door Jo met de Banjo. De honger kan gestild worden aan verschillende foodtrucks. Kaarten kosten twaalf euro en kunnen gekocht worden via https://www.eventbrite.be/e/hart-voor-tara-tickets-58520390062?aff=eac2.

Afgesloten wordt er op zaterdag met vanaf 13 uur een kindernamiddag. De allerjongsten kunnen zich uitleven met verschillende spelletjes, workshops, op springkastelen en er wordt ook animatie voorzien. De inkom is gratis.

Alle activiteiten gaan door in de feesttent langs de feesttent. Meer informatie is te vinden via de website van de vzw.