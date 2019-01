Hardrijder aan 124 km per uur geflitst op Pamelsestraat Tom Vierendeels

31 januari 2019

17u42 0 Liedekerke Bij een snelheidscontrole op de Pamelsestraat heeft de politie een hardrijder onmiddellijk uit het verkeer gehaald.

De agent in het anonieme flitsvoertuig stelde vast dat een wagen de lens aan 124 kilometer per uur passeerde, terwijl de maximumsnelheid er 50 kilometer per uur bedraagt. De man verwittigde onmiddellijk zijn collega’s en gaf de nodige gegevens door waardoor een patrouille de hardrijder aan de kant kon zetten. Het rijbewijs van de hardrijder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De man zal zich later nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden. De snelheidscontrole vond afgelopen zaterdag al plaats. Andere resultaten van de verkeersactie zijn niet geweten.