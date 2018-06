Handelaars kunnen nog niet adverteren op infoborden 02 juni 2018

02u36 0 Liedekerke De nieuwe infoborden langs de Liedekerkse invalswegen hebben de nodige commotie veroorzaakt tijdens de jongste gemeenteraad.

De gemeente liet de nieuwe infoborden plaatsen, maar voorlopig kunnen handelaars er nog niet op adverteren. Er is immers nog geen duidelijk retributiereglement. Wat je er wel al op terugvindt, zijn aankondigingen van evenementen. "Het retributiereglement zal nog met de verschillende fracties besproken worden", zegt communicatieschepen Hans Eylenbosch (sp.a). "Maar de plaatsing van de borden werd al goedgekeurd door het schepencollege, vandaar dat ze er al staan - ze waren al besteld. Handelaars zullen inderdaad wel nog even moeten wachten alvorens zij reclame kunnen maken via de borden."





Maar oppositiepartij N-VA was niet tevreden met die uitleg. "De goedkeuring van het retributiereglement werd opgeschoven", aldus raadslid Kasper Daems. "Het punt moet eerst met alle politieke fracties besproken worden. Dit is een gemiste kans." (MEN)