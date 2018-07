Guy en Helene zijn gouden koppel 28 juli 2018

Guy Gillet (72) en Helene Van Stalle (71) uit Liedekerke hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in dancing De Jongen Deken in Sint-Pieters-Leeuw. Hij was tekenaar bij 'Het Rijk der Vrouw', zij werkte als keukenhulp in ziekenhuis Sint-Anna in Anderlecht. Hun familie groeide met een dochter en drie kleinkinderen. Guy onderhoudt nog graag de tuin en trekt met de kleinkinderen naar het voetbal.





